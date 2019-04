Chelsea, Azpilicueta: "Liverpool? Già dimostrato di poterli battere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cesar Azpilicueta, giocatore del Chelsea, ha parlato della possibilità di rovinare i piani per il titolo del Liverpool come già accaduto nell'aprile del 2014: "Ci siamo goduti quel giorno e speriamo di poterlo replicare. Non si tratta di ostacolare il Liverpool, ma di giocare al meglio la nostra partita. Sappiamo che stanno lottando per vincere il campionato, ma per noi ogni punto è importante per andare in Champions. Dobbiamo mostrare la stessa solidità delle ultime partite e difenderci al massimo perché ovviamente loro rappresentano una grande minaccia. Abbiamo già dimostrato di poterli battere in questa stagione, dobbiamo dare il massimo per replicare".