© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riporta il Daily Star, il Chelsea starebbe seriamente rischiando di perdere Willian dopo l'offerta di rinnovo contrattuale ritenuta "irrisoria" dallo stesso brasiliano. In squadra dal 2013 (273 presenze e 51 gol), all'attaccante in scadenza nel 2020 è stato infatti proposto un prolungamento di un solo anno. Due in meno rispetto alla richiesta di Willian che adesso - se le cose non dovessero cambiare - potrebbe anche decidere di non rinnovare a prescindere.