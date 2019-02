Chelsea, Hazard enigmatico: "Futuro? Oramai ho scelto, ma non lo dirò"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quale futuro per Eden Hazard? il talento belga del Chelsea da mesi è al centro dei dibattiti su quale sarà il suo futuro. Da una parte i Blues che hanno già proposto il rinnovo, in tempi non sospetti, al giocatore. Dall'altra quasi tutte le big europee, Real Madrid in testa, che sognano di portarlo via da Stamford Bridge. Hazard come detto per ora non ha accettato il rinnovo proposto dal Chelsea, ma non ha neanche mai chiuso a questa eventualità. Tramite l'edizione francese di RMC Sport arrivano alcune brevi ma significative dichiarazioni del diretto interessato: "So già ciò che farò, ho preso la mia decisione", ha detto il belga senza però aggiungere altri dettagli in merito.