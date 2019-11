© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Chelsea dovrà attendere circa due settimane per capire se verrà annullato il divieto di operare sul mercato impostogli dalla FIFA per delle irregolarità sul tesseramento di alcun calciatori minorenni. Qualora l'appello dei Blues venisse accolto la dirigenza londinese sarebbe già pronta ad investire pesantemente per rafforzare la squadra di Frank Lampard. Wilfried Zaha del Palace è il primo obiettivo per l'attacco, ma non l'unico. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, il Chelsea starebbe lavorando per pianificare anche una maxi offerta per Jadon Sancho del Borussia Dortmund.