Chelsea, Lampard: "La difesa a tre ci ha dato più sicurezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match vinto per 5-2 dal suo Chelsea contro il Wolverhampton, Frank Lampard ha parlato ai microfoni dei cronisti in conferenza stampa:

"La difesa a tre ci ha dato maggiore sicurezza. Sapevo che in questo modo avremmo creato più problemi agli avversari. Abraham? Aver segnato sette gol in tre partite è una cosa fantastica, deve continuare in questo modo. Da ora sarò più esigente con lui perché ci ha dimostrato quello che sa fare. Il gol di Tomori? E' stata una piccola sorpresa, anche lui è in un buon momento e voglio che giochi sempre con questa fiducia".