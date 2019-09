Chelsea, Lampard: "Risultato ingiusto, ma non serve essere pessimisti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea non sfrutta l'occasione di conquistare i primi 3 punti della Champions League 2019/20 e anzi esce sconfitto dal confronto contro il Valencia per effetto della rete di Rodrigo che condanna la squadra londinese alla sconfitta. Un risultato forse troppo penalizzante per i Blues come sottolineato anche dal tecnico del Chelsea, Frank Lampard: "Avremmo dovuto vincere o almeno pareggiare; è stata una dura lezione di calcio in una partita in cui abbiamo giocato bene. Barkley? Se è in campo è lui il rigorista. Mount ha subito un infortunio e dovrà essere valutato nelle prossime 24-48 ore, ha un problema alla caviglia ed è un peccato iniziare così" sono state le sue parole sul sito ufficiale del club Un passo falso, quello del Chelsea, che secondo l'allenatore dei Blues non pregiudica più di tanto il cammino europeo della squadra londinese: "È un gruppo in cui le squadre si toglieranno punti a vicenda, ogni squadra è forte e di certo non c'è motivo di essere pessimisti adesso" ha concluso.