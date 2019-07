© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank Lampard è il nuovo manager del Chelsea. L'ex centrocampista dei blues ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la firma, ecco le sue parole al sito ufficiale del club: "Sono orgoglioso di poter tornare come manager. Tutti conoscono l'amore per questo club e la storia che abbiamo condiviso, ma ora il mio unico obiettivo è quello di prendere in mano la situazione e preparare al meglio il lavoro in vista della prossima stagione. Sono qui per lavorare sodo, non vedo l'ora di iniziare".