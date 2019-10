© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il manager del Chelsea Frank Lampard ha commentato così la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Newcastle a Stamford Bridge: "La ripresa è stata la parte più piacevole. E' stata una buona prova per noi. Abbiamo cambiato un po' le cose nel secondo tempo e abbiamo mostrato un po' più di flessibilità e creatività.

Vogliamo segnare gol ma penso che i tifosi siano contenti di quello che stanno vedendo in questo momento. Certamente vogliamo di più. Se vogliamo continuare a salire, dobbiamo fare di meglio. Finora in questa stagione, però, le cose stanno andando bene. L'infortunio di Ross Barkley? È un infortunio alla caviglia. Dobbiamo valutarlo e vedere quanto è grave".