Intervistato da Sky Sports, il nuovo fantasista del Chelsea Christian Pulisic ha parlato così dei paragoni con Hazard: "Non sono qui perché mi comparino con nessuno. Hazard è un calciatore incredibile, al Chelsea ha fatto benissimo e sono convinto che le cose gli andranno altrettanto bene anche al Real Madrid. Io sono qui per apportare le mie qualità e il mio lavoro, cercando di fare del mio meglio per il Chelsea".