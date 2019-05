Chelsea, ripartono le trattative per il rinnovo di Hudson-Odoi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea non si rassegna a perdere Hudson-Odoi a zero tra 13 mesi e ha ripreso i contatti con il suo entourage per prolungare l'accordo con il giocatore 18enne. Il Bayern ha presentato, senza successo, diverse offerte ai Blues per rilevare il gioiellino di Sarri e continua a essere molto interessato. A riportarlo è il Daily Mail.