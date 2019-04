Chelsea, Sarri boccia Drinkwater: "Non è adatto al mio modo di giocare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è un bel periodo per Danny Drinkwater. I tempi d'oro del Leicester dei miracoli sono lontani e il centrocampista, una volta trasferitosi al Chelsea, ha avuto più difficoltà che soddisfazioni. Appena 30 minuti giocati in tutta la stagione, risalenti alla Communituy Shield. Poi la miseria di due convocazioni senza mai scendere in campo. In merito il tecnico Maurizio Sarri ha dichiarato: "Come lui stesso sa molto bene, non è adatto al mio sistema di gioco. Al mio modo di giocare. Gli ho detto tutto ad agosto. Ha apprezzato ma ha deciso di restare. Sa molto bene la situazione". 29 anni, Drinkwater è stato protagonista di uno spiacevole episodio nei giorni scorsi: arrestato con l'accusa di guida in stato d'ebbrezza e rilasciato dopo pagamento di cauzione.