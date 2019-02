Chelsea, Sarri: "Buona partita, non era semplice dopo Manchester"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro il Malmoe in Europa League: "Sono felice, la squadra ha giocato con fiducia e non era semplice dopo la sconfitta contro il Manchester City. Avremmo potuto segnare di più stasera, ma sono contento per come la squadra si è applicata. Il gol del Malmoe è stato frutto di un nostro errore, avremmo potuto vincere con più reti di scarto. L'atmosfera era meravigliosa, quella svedese è una formazione molto solida, non mi ha sorpreso. Dovremo lavorare per qualificarci".