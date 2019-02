© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta contro il Malmoe. Un 3-0 che permette ai londinesi di accedere agli ottavi di Europa League: "Abbiamo giocato senza fiducia nei primi 30 minuti, eravamo nervosi e non siamo stati capaci di muovere la palla velocemente, ci siamo lasciati innervosire dalla loro pressione. Poi ci siamo un po' sciolti e dopo il gol abbiamo fatto bene. Non è stato facile giocare questa partita, capisco i miei giocatori. Nella prima mezzora si è capita l'importanza di Jorginho. Abbiamo faticato a uscire dalla nostra metà campo, cosa che con lui non succede. Spero che i tifosi capiscano il suo valore. Se giocheremo allo stesso modo contro il City sarà un disastro. Dobbiamo cercare sempre di giocare il nostro calcio. Sono contento di Hudson-Odoi, ma anche di Christensen ed Emerson, hanno dimostrato di essere pronti. Siamo in un periodo difficile, siamo stati contestati nell'ultima partita quindi è normale che manchi la fiducia. Sono contento per come abbiamo gestito la prima parte della partita, nonostante le difficoltà. Abbiamo bisogno della fiducia, soprattutto se vogliamo avere il controllo e la gestione del pallone".