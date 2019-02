© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Neppure l'approdo agli ottavi di finale di Europa League pare aver frenato le intenzioni dei dirigenti del Chelsea di esonerare Maurizio Sarri, il tecnico del Cheslea che è a 15 punti dal duo di testa formato da City e Liverpool. Secnodo il Telegraph, l'ultima opportunità per Sarri sarà domenica nella finale di FA Cup contro il City. In caso di sconfitta il tecnico verrà esonerato e al suo posto verrebbe ingaggiato Steve Holland, già vice di Southgate nella nazionale inglese e che ha già fatto parte in passato dei quadri tecnici del Chelsea.