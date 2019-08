© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tiemoué Bakayoko potrebbe tornare in Ligue 1. Il centrocampista francese, lo scorso anno in prestito al Milan, potrebbe lasciare i Blues in questa finestra di mercato, ma secondo le ultime indiscrezioni la squadra londinese avrebbe rifiutato l'offerta da parte del Monaco. Il Paris Saint-Germain, come riportato dal London Evening Standard, potrebbe inserirsi nella trattativa.