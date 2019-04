Chelsea, tegola Hudson-Odoi: sospetta rottura del tendine d'Achille

© foto di Insidefoto/Image Sport

Brutte notizie per il Chelsea. Nel corso della partita contro il Burnley (2-2) Callum Huidson-Odoi si è infortunato. Le parole di Gianfranco Zola non lasciano spazio all'ottimismo: "Temo sia un infortunio serio, al suo tendine d'Achille. Non posso dire quale sia la reale entità del suo infortunio. Ci saranno degli esami ma l'infortunio non lascia spazio all'ottimismo". Su Kante: "Ha avuto una contusione alle costole. Non ha potuto respirare correttamente, ma andrà tutto bene".