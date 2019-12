Chelsea, Zouma: "Rudiger rientro importante, col Lille sarà una finale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kurt Zouma, difensore del Chelsea, ha presentato così in conferenza stampa la gara di Champions League in programma domani contro il Lille: "Domani ci aspetta una finale, in Champions finora abbiamo giocato bene pur senza eccellere nei risultati. Lampard ci ha chiesto di prenderci più responsabilità, i calciatori esperti devono guidare i giovani fin dall'allenamento e comunicare meglio all'interno della partita. Il mister è molto calmo, analizza gli errori che facciamo in partita e ci fa riflettere".

Il ritorno di Rudiger?

"È davvero bello riaverlo tra noi, è un difensore importante con tantissima esperienza".

Classifica del Gruppo H di Champions:

Ajax 10

Valencia 8

Chelsea 8

Lille 1