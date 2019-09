© foto di PhotoViews

Termina 0-0 l'amichevole tra Cile e Argentina. Poche emozioni e nessun gol, ma tante indicazioni per il commissario tecnico Scaloni. Ben quattro "italiani" in campo, con un tridente da serie A: Lautaro Martinez prima punta, con Dybala e Correa a supporto. In mediana anche De Paul, mentre il viola Pezzella è rimasto in panchina. L'Albiceleste scenderà in campo mercoledì notte alle ore 4:00 italiane per sfidare il Messico.