City, Guardiola esce allo scoperto: "Vogliamo vincere la Champions"

© foto di Imago/Image Sport

Josep Guardiola, manager del Manchester City, non si tira indietro: "Ovviamente vogliamo vincere la Champions, lavoreremo per questo obiettivo", queste le parole dell'allenatore iberico durante la conferenza stampa in vista del match contro il Brighton. "Ci sono tante squadre forti come noi, se fai un errore sei fuori, ma la cosa importante è essere lì. Il Brighton? hanno un nuovo manager e ci sono stati alcuni cambiamenti rispetto lo scorso anno", ha dichiarato il tecnico dei Citizens.

Guardiola ha voluto anche salutare Luis Enrique, colpito da un grave lutto: "Faccio le mie più sentite condoglianze a Luis Enrique e alla sua famiglia per la loro perdita. Noi ci siamo, spero di vederlo presto".