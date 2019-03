City, Guardiola: "Sancho non ha voluto accettare la sfida di giocare qui"

© foto di Imago/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato così dell'exploit tra le fila del Borussia Dortmund di Jadon Sancho: "Sancho non ha voluto accettare la sfida di giocare nel City, non ha voluto cogliere l'opportunità di mostrare a tutti che vale questa maglia. Al Borussia Dortmund sta facendo una grande stagione, non so cosa sarebbe successo se fosse rimasto con noi. È stata una sua decisione".