© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Olanda continua la battaglia dei tifosi del Roda JC Kerkrade nei confronti del messicano Mauricio Garcia, da giugno nuovo proprietario del club giallonero, accusato di non aver praticamente investito nella società dopo la sua acquisizioni. In serata, alcuni sostenitori sono entrati nei suoi uffici e lo hanno cacciato dallo stadio; già negli scorsi giorni i tifosi del Roda si erano mossi con una lettera aperta rivolta ai membri della dirigenza affinché si attivassero per un cambio di proprietà.