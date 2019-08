Colonia, Meré spiega il no all'Atletico: "La mia missione qui non è finita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jorge Meré, difensore campione d'Europa U21, ha parlato a Bild del motivo per cui ha deciso di restare al Colonia declinando offerte da diverse big europee: "So che in tanti mi hanno cercato, ed è una cosa che ovviamente mi fa piacere. Però penso che la mia missione qui non sia finita. Voglio giocare in Bundesliga e permettere al club di stabilirsi nella massima serie".