ufficiale Cadice, colpo in difesa: dal Club America arriva in prestito Meré

Colpo in difesa per il Cadice, che negli scorsi minuti ha annunciato l'acquisto di Jorge Meré, difensore centrale ventiseienne che arriva in Spagna dal Club America. Meré si trasferisce al Cadice in prestito, dopo aver già disputato la scorsa stagione con la maglia del Cadice.

Meré è già volato in Spagna ed è a disposizione del tecnico Sergio Gonzalez, che dunque potrà contare ancora sul messicano per la prossima stagione.