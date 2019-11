Colonia, si lavora per il Podolski-ter. Flamengo e Gornik le rivali

© foto di Federico Gaetano

Il Colonia sta lavorando per riportare Lucas Podolski, attaccante classe ‘85, a casa. Il giocatore a dicembre terminerà la sua esperienza in Giappone con la maglia del Vissel Kobe e si sta guardando attorno per una nuova avventura con Flamengo in Brasile e Gornik Zabrze in Polonia che lo avrebbero già messo nel mirino come riporta Kicker. Ma il Colonia, per voce dell’ad Horst Heldt (“Si tratta di un’icona e quando sapremo cosa vuole fare ci occuperemo di lui. Sarebbe il benvenuto”), spera di riportare l’esperto calciatore in quella che è la squadra del suo cuore.