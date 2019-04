Come arriva l'Ajax. I lancieri vedono la vetta, in attesa di CR7

© foto di Giacomo Morini

Guai a sottovalutare i lancieri. Ne è ben consapevole Max Allegri, tecnico della Juventus che prepara la doppia sfida contro la formazione di Amsterdam per superare l'ostacolo e approdare di nuovo nella top four europea. Proprio i biancorossi vogliono continuare a essere la mina vagante in Champions e dare seguito all'exploit del Santiago Bernabeu, contro il Real Madrid campione d'Europa e del mondo in carica. Il tecnico Erik ten Hag può contare su una squadra giovane, fresca, fantasiosa e votata all'attacco. De Ligt, Tagliafico, de Jong e Tadic sono gli uomini simbolo, capaci di trascinare l'Ajax alla rimonta in Eredivisie. Cinque vittorie nelle ultime sei partite di campionato, compreso il duello in vetta contro il PSV Eindhoven dell'ultimo weekend. Un 3-1 rifilato alla Johan Cruijff ArenA, stadio che si prepara a ospitare i bianconeri durante la prossima settimana. I lancieri attendono il recupero di Cristiano Ronaldo e non può che essere diversamente, sognando di estromettere dalla Champions anche il portoghese dopo aver fatto fuori la sua ex squadra. Intanto, il momento vissuto ad Amsterdam è più che positivo. L'Ajax vuole andare avanti, con fiducia e voglia di continuare a stupire l'Europa.

Il momento dell'Ajax

5 marzo (Champions) - Real Madrid-Ajax 1-4

10 marzo (Eredivisie) - Ajax-Fortuna Sittard 4-0

13 marzo (Eredivisie) - Ajax-PEC Zwolle 2-1

17 marzo (Eredivisie) - AZ Alkmaar-Ajax 1-0

31 marzo (Eredivisie) - Ajax-PSV Eindhoven 3-1

Le prossime gare

3 aprile (Eredivisie) - FC Emmen-Ajax

6 aprile (Eredivisie) - Willem II-Ajax

10 aprile (Champions) - Ajax-Juventus

13 aprile (Eredivisie) - Ajax-Excelsior

16 aprile (Champions) - Juventus-Ajax