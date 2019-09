© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il comproprietario dello Sheffield United, club militante in Premier League, dovrà vendere le sue quote all'altro comproprietario, il principe saudita Abdullah, per poco più di 6 milioni di euro. La decisione arriva per via giudiziaria, riferisce Sky Sports UK: in un'udienza da appena tre minuti, il giudice Fancourt ha chiuso una aspra diatriba legale durata 18 mesi. Alla base, gli accordi presi al momento dell'ingresso saudita nel club: sei anni fa, il principe mediorientale aveva acquistato il 50% del club con la promessa di portarlo in Premier League. Promessa mantenuta, ora passa al riscatto.