© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa come nuovo giocatore del Bayern, Philippe Coutinho parla della sua esperienza al Barcellona: "Le cose non hanno funzionato come tutti avremmo voluto, però il passato è passato. Ora sono qui e spero di rimanerci per molti anni", ha dichiarato il brasiliano, affermando di avere voglia di essere una figura centrale nel progetto dei bavaresi.