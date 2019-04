© foto di Imago/Image Sport

In bilico tra Spagna e Croazia. Dani Olmo (20) può scegliere per quale selezione giocare, in quanto in possesso della doppia nazionalità. Ora in forza alla Dinamo Zagabria, il centrocampista può vestire a breve la maglia biancorossa. Il ct Zlatko Dalic ha ammesso: "E' un profilo ideale al gioco della nostra nazionale, sto pensando di concedergli una chance. Già in passato ci siamo fatti scappare Ibrahimovic, non può accadere lo stesso con un altro giovane talento".