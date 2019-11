© foto di Federico Gaetano

Nenad Bjelica, allenatore della Dinamo Zagabria, ha concesso un'intervista al quotidiano catalano Sport e si è soffermato anche sul percorso dei croati in Champions League: "Bisogna essere realisti: con il denaro che c'è nel calcio non possiamo competere con le grandi squadre del mondo, ma possiamo superare la fase a gironi in Champions. Il club ci è riuscito una sola volta negli ultimi 49 anni e questo è un nostro obiettivo. Siamo una squadra da tenere in considerazione, da rispettare. Nei pronostici partivamo in svantaggio rispetto ad Atalanta, Shakhtar e Manchester City, ma siamo stati competitivi contro tutte loro".