David Silva: "Farò l'ultima stagione al City. Vorrei chiudere al Las Palmas"

David Silva giocherà la sua ultima stagione al Manchester City. Lo dichiara lo stesso giocatore spagnolo, 33 anni, arrivato in Inghilterra nel 2010: "Questa è la mia ultima stagione. 10 anni sono abbastanza. È il momento perfetto per me per andarmene. Inizialmente il City parlava di altri due anni, ma ho deciso di firmare per una ultima stagione, per arrivare a 10 e completare il ciclo. Non mi vedo giocare contro il City vestendo un'altra maglia". Silva ha inoltre detto che vorrebbe chiudere la sua carriera al Las Palmas, suo luogo d'origine: "Vorrei ma non so come andrà a finire. Il calcio cambia ma mi piacerebbe terminare al Las Palmas. Dipende dalla squadra e dai giocatori. Non potrei andare a giocarci attualmente in seconda divisione".