De Ligt, De Vrij e De Roon convocati da Koeman. I 23 dell'Olanda

Poche sorprese tra i convocati di Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda che sarà impegnata contro Irlanda del Nord (10 ottobre) e Bielorussia (13 ottobre) in gare valide per la qualificazione a Euro 2020. Ci sono tre calciatori che militano in Serie A tra i 23 convocati: si tratta del difensore della Juventus De Ligt, del difensore dell'Inter De Vrij e del centrocampista dell'Atalanta De Roon. Di seguito l'elenco completo.

Portieri - Cillessen, Bizot, Vermeer.

Difensori - Van Aanholt, Aké, Blind, Van Dijk, Dumfries, De Ligt, Veltman, De Vrij.

Centrocampisti - Van de Beek, De Jong, De Roon, Strootman, Wijnaldum.

Attaccanti - Babel, Berghuis, Bergwijn, De Jong, Malen, Depay, Promes.