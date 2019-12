© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È polemica in Spagna dopo qualche errore di troppo da parte del VAR, soprattutto in casa Real Madrid e Barcellona. Ma a mettere a tacere ogni critica ci ha pensato l'ex ct della Roja, Vicente del Bosque, intervistato senza filtri da Radio Marca: "Nessuno si deve lamentare del VAR, tutti siamo un giorno favoriti e un altro danneggiati dalla tecnologia. Le big di Spagna, soprattutto, devono quindi zittirsi e dare l'esempio a tutte le altre squadre in quanto a come comportarsi nei confronti degli arbitri".