© foto di Marco Spadavecchia

Kévin Théophile-Catherine stasera affronterà l'Atalanta con la sua Dinamo Zagabria. Il difensore francese, 30 anni, non vede l'ora di confrontarsi contro una bella realtà di un campionato che ha sempre guardato con profonda ammirazione: "Dalla Serie A c'è solo da imparare, ha uno stile unico. Nesta era il mio mito, apprezzavo anche Cannavaro e Zambrotta, mentre mio padre mi parlava di Baresi e Maldini. Ho il contratto in scadenza e se ci fosse la possibilità di giocare in Italia, mi piacerebbe molto. Con l'Atalanta sarà difficile, diverso rispetto all'andata. Sono molto forti, hanno un grande attacco e ho sentito parlare benissimo di Traoré. Noi dobbiamo fare una grande partite", riporta Il Corriere dello Sport.