Dinamo Bucarest, in arrivo il centrocampista Kabashi

Il centrocampista Elvis Kabashi non sarà un calciatore della Lucchese. Dopo diverse settimane in cui si è allenato con la squadra rossonera il calciatore classe ‘94 ha deciso di non aspettare più il tesseramento da parte della società toscana e volare in Romania. Ad attenderlo, come riporta Gazzettalucchese.it, c’è la Dinamo Bucarest.