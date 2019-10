Disfatta epocale per il Southampton: il Leicester vince 9-0 in trasferta!

Una sconfitta di dimensioni esagerate, che potrebbe causare uno terremoto in casa del Southampton. Lo 0-9 interno contro il Leicester potrebbe costare la panchina a Ralph Hasenhüttl: i Saints sono terzultimi in Premier League, con soli otto punti conquistati in 10 giornate. Sorridono, invece, le Foxes, che viaggiano a vele spiegate e scavalcano momentaneamente il Manchester City in seconda posizione. Una serata straordinaria, grazie alle reti di Chilwell, Tielemans, Perez (tripletta), Vardy (tripletta) e Maddison. Il Southampton è rimasto in 10 al 12' a causa dell'espulsione di Bertrand, ma questa non può essere l'unica spiegazione a un k.o. epocale.