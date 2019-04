© foto di Imago/Image Sport

Nella settimana che porta a uno dei più importanti Klassiker della storia del calcio tedesco, una brutta notizia per il Borussia Dortmund. I gialloneri perdono Achraf Hakimi per infortunio al piede destro. Il marocchino chiude anticipatamente la stagione, riferisce il club tedesco attraverso un comunicato ufficiale. Il giocatore, di proprietà del Real Madrid, sarà operato proprio nella capitale spagnola. Il Borussia Dortmund, che ha ottenuto l'estate scorsa il prestito biennale, lo riavrà a partire dalla prossima stagione. Stop anche per Abdou Diallo, anch'egli infortunatosi sabato nel corso della partita contro il Wolfsburg e indisponibile per la sfida contro il Bayern. Non sono chiari nel suo caso i tempi di recupero.