Dortmund, microfrattura all'avambraccio per Gotze. Ma con l'Inter ci sarà

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Report medico per il Borussia Dortmund prossimo avversario dell'Inter in Champions League. Con una nota apparsa sul profilo Twitter del club tedesco arriva la notizia della microfrattura all'ulna con estensione del legamento del polso sinistro rimediata da Mario Gotze. Il giocare, sostituito al 58' del match di Bundes contro lo Schalke04 in Bundesliga, sembra però non a rischio per la sfida Champions contro i nerazzurri.