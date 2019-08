© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Danny Drinkwater è un nuovo giocatore del Burnley. Chiuso in casa Chelsea, il ventinovenne arriva in prestito semestrale alla formazione di Sean Dyche. "Non vedo l'ora: sono felice, da quel che ho visto finora qui in casa Clarets è come essere a casa. E questo mi aiuterà a fare grandi cose con questa maglia", ha detto al sito ufficiale del club.