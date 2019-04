© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Chelsea, Danny Drinkwater, è stato fermato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza in seguito a un incidente automobilistico nella mattinata di lunedì. Il giocatore dovrà presentarsi in Tribunale il 13 maggio. La Cheshire Police ha rilasciato un comunicato: "Un 29enne di Nether Alderley è stato accusato per guida in stato di ebbrezza a seguito di un incidente nel Cheshire. Danny Drinkwater è stato arrestato verso le 12.30 di lunedì 8 aprile a seguito di una collisione automobilistica. È stato rilasciato su cauzione e dovrà apparire alla Corte dei Magistrati di Stockport lunedì 13 maggio". Ironia del destino, il cognome Drinkwater dall'inglese significa: "Bere acqua".