Secondo quanto riportato dall'emittente francese RMC, Thomas Tuchel non ha possibilità di restare sulla panchina del Paris Saint-Germain. Ad affermarlo Christophe Dugarry, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito la maglia del Milan (stagione 1996/97): "Ha finito. Non ha nulla a che fare con nulla. Il PSG è zero. Non sappiamo come gioca. Vedo la squadra, vedo Icardi, Neymar, Mbappé e mi aspetto accelerazioni da tutte le parti. E invece vedo ragazzi che giocano quando vogliono, che pensano alla prestazione individuale. Non c'è nulla di collettivo".