© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Umar Sadiq, attaccante di proprietà della Roma, ha deciso la sfida di Europa League tra Astana e Partizan. Una sua doppietta ha infatti permesso alla squadra di Belgrado di imporsi 2-1 in terra kazaka: per i padroni di casa a nulla è servita la rete di Sigurjonsson.

Con questa vittoria, il Partizan è momentaneamente in vetta al gruppo L con 4 punti. Le altre due squadre del raggruppamento sono Manchester United e Az Alkmaar, che scenderanno in campo tra pochi minuti in terra olandese.