Eintracht, Bobic: "Inter? Europa importante, ma conta più la Bundes"

Fredi Bobic, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, assicura che la gara di lunedì sera contro il Fortuna Düsseldorf, che avrà luogo a soli tre giorni dall'importantissimo match di ritorno degli ottavi di Europa League contro l'Inter, non causerà alcun problema alla squadra tedesca: "Da un punto di vista sportivo, non vedo problemi a gareggiare a Düsseldorf e poi a Milano nel giro di tre giorni. Questa è una normale settimana inglese. Poi Milano si raggiunge in un'ora d'aereo, non è un viaggio intorno al mondo. Con tutto l'impegno che metteremo a Milano e tutta la gioia per essere ancora impegnati in Europa, la Bundesliga è sopra ogni cosa. Rappresenta il risultato di un anno di lavoro", ha dichiarato a Kicker.