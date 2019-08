© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kevin Trapp, portiere dell'Eintracht Francoforte ha parlato del motivo per cui ha lasciato il PSG per tornare in Bundesliga: "Ho vissuto quattro anni bellissimi a Parigi, sono cresciuto come persona e come calciatore. Ho avuto la fortuna di giocare con tanti campioni ma non mi pento di nulla. Ho parlato con Leonardo e Tuchel ma la mia volontà è sempre stata quella di tornare qui. Il club sta crescendo e sono felice di questo progetto".