Insieme al tecnico Hutter, in conferenza stampa per l'Eintracht Francoforte in vista della sfida con lo Shakthar, ha parlato il centrocampista Makoto Hasebe (2-2 il risultato dell'andata): "Lo Shakthar è un top club e l'abbiamo visto nelle scorse partite, ma noi siamo in casa e non pensiamo ad altro che non sia il passaggio del turno. L'atmosfera sarà fantastica e lo stadio ci spingerà come fosse un uomo in più".