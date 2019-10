Queste le dichiarazioni di Adolf Hutter, tecnico dell'Eintracht Francoforte, dopo la sconfitta per 4-2 subita sul campo della capolista Borussia Monchengladbach. "Non ho visto una partita così bella nel primo tempo, peccato che abbiamo dovuto subito il secondo gol proprio sul finire della frazione, non eravamo così coraggiosi, ero un po 'seccato. Nel secondo tempo, la mia squadra ha cercato di ribaltare il risultato ma peccato nonostante le numerose occasione di non esserci riusciti".