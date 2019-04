© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fredi Bobic, ds dell'Eintracht Francoforte, ha parlato a Sport TV del riscatto di Luka Jovic dal Benfica, avvenuto alla vigilia della partita contro i lusitani: "Conosco Jovic da quando aveva 17 anni e giocava in Serbia. Gli ho parlato quando era al Benfica e avevamo capito che aveva bisogno di cambiare. La direzione del Benfica si è dimostrata comprensiva, abbiamo fatto la nostra scelta. Se se ne andrà tra un anno o due non lo so, ma tutti ci guadagneranno". Riscattato per 6 milioni, il Benfica si è riservato il 20% in caso di trasferimento futuro dell'attaccante, seguito da Real Madrid, Barcellona e Bayern.