Emergenza difesa al Manchester City: Guardiola vuole Ruben Dias

Caccia al rinforzo in difesa per il Manchester City e secondo il Mirror il nome individuato dai Citizens è quello di Ruben Dias del Benfica. La penuria di interpreti nel ruolo per la formazione di Pep Guardiola, potrebbe portare gli inglesi a fare un'offerta per prenderlo già a gennaio: clausola da 59 milioni di sterline, il Benfica sta cercando di alzarla a 79. Su Dias ci sono anche Juventus, Atletico Madrid e Manchester United.