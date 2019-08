© foto di Image Sport

Oggi si tornava in campo in Eredivisie per giocare tre partite della quarta giornata del campionato olandese. Successo sul campo del Waalwijk per il Den Haag, stessa cosa sul campo dell'Utrecht realizza il Venlo. Pareggiano Zwolle e Sparta Rotterdam. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Willem II-FC Emmen 2-1

Heracles-Vitesse 1-1

Heerenveen-Twente 0-0

Waalwijk-Den Haag 0-3

Utrecht-Venlo 1-2

Zwolle-Sparta Rotterdam 2-2

26.09. 18:30 PSV-Groningen

26.09. 20:45 Ajax-Sittard

26.09. 20:00 Feyenoord-Alkmaar

La classifica:

Willem II 9

Vitesse 8

Sparta Rotterdam 8

Ajax 7

Alkmaar7

Utrecht 7

PSV 7

Twente 6

Venlo 6

Heerenveen 5

Groningen 4

FC Emmen 3

Feyenoord 3

Den Haag 3

Heracles 2

Sittard 1

Waalwijk 1

Zwolle 1