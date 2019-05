Eriksen e il momento della svolta in Champions: "Il gol segnato all'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tramite il sito ufficiale del Tottenham, il centrocampista Christian Eriksen ha ripercorso i passaggi principali della campagna europea degli Spurs, indicando nella vittoria di Wembley contro l'Inter il punto di svolta che ha permesso agli uomini di Pochettino di arrivare alla finale del Wanda Metropolitano: "L'azione del gol iniziò dalla destra, Sissoko la passò a Dele Alli e io ho pensato: 'tirerà o la passerà?'. Per fortuna mi ha visto dall'altra parte e mi ha passato il pallone. Sembrava che tutti fossero in campo, dovevo calciare alto per segnare. Ho avuto fortuna, ma è andata bene. Era il momento perfetto per segnare, probabilmente sarebbe stata l'ultima occasione ed era fondamentale ottenere quei 3 punti per mantenere il controllo delle nostre possibilità. Quel gol ha fatto la differenza".