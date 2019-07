ESCLUSIVA TMW - Trezeguet-Aston Villa. Almahmoudy: "Cuper lo ha migliorato"

La Sampdoria perde Mahmoud Hassan, meglio conosciuto come "Trézeguet". Reduce dalla Coppa d'Africa è considerato uno dei migliori talenti egiziani e del mondo arabo. Da oggi è un nuovo giocatore dell'Aston Villa. A presentarcelo il collega Mohamed Hosny Almahmoudy di On Sport: "È attualmente il miglior talento egiziano. In Coppa d’Africa ha mostrato un grande potenziale ed è migliorato anche caratterialmente, per cui ogni squadra può contare su di lui senza problemi".

Pregi e difetti?

"Rapido palla al piede, ed è la caratteristica migliore che ha. Punta con frequenza la porta e grazie a Héctor Cúper è migliorato tatticamente, facendo anche un lavoro di sacrificio. Inoltre nelle gare che contano riesce sempre a segnare o fare assist. Dall'altra parte dovrebbe aggiustare un po’ la mira. Salah aveva lo stesso problema, ricordo ad esempio la sua prima stagione alla Roma".

Perché lo chiamate Trézeguet?

"L’allenatore delle giovanili amava chiamare i propri giocatori con i nomi delle grandi stelle internazionali. E per questo motivo ha scelto Trezeguet per Mahmoud: non per le caratteristiche tecniche ma per la somiglianza fisica. Per la cronaca un ex compagno di squadra fu ribattezzato Nedved (Karim Walid Sayed, giocatore dell’Al-Ahli e questo soprannome se lo è portato dietro e ancora adesso lo chiamano così".